VDE: Digitale Transformation bis 2025 vollendet

Geht es nach einer aktuellen Umfrage des VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik und Informationstechnik, dann ist die digitale Transformation in Deutschland bis zum Jahr 2025 abgeschlossen. Davon wird vor allem die Industrie profitieren.



In einer aktuellen Umfrage des VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik und Informationstechnik sind 64 Prozent der Mitgliedsunternehmen davon überzeugt, dass die digitale Transformation in Deutschland bis zum Jahr 2025 abgeschlossen sein wird. Als Voraussetzung dafür wird der Ausbau des 5G-Netzwerks betrachtet. Deshalb fordern 43 Prozent der befragten Unternehmen, dass dessen Einführung erheblich beschleunigt wird. Glaubt man einigen Experten, so könnte dies immerhin bereits bis zum Jahr 2020 der Fall sein.