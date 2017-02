VG Media: Tarif-Streit mit Google geht vor Gericht

Der Streit um ein Vergütung für die Nutzung sogenannter Snippets durch Google geht vor Gericht. Die VG Media will durch das Landgericht Berlin entscheiden lassen, ob der Suchmaschinenbetreiber ein Verwerter von Inhalten ist.



Die Auseinandersetzung zwischen der VG Media und Google um die digitale Nutzung von Presseerzeugnissen schwelt schon länger und geht nun in die nächste Runde. Wie das "Handelsblatt" berichtet, soll am Dienstag vor dem Landgericht Berlin das Leistungsschutzgesetz urheberrechtlich durchgesetzt werden.