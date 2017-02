VPRT: DAB Plus nicht politisch verordnen

Der Weg zur Digitalisierung des Radios in Deutschland bleibt steinig. Ein im Digitalradio-Board des Bundesverkehrsministeriums vorgestellter Aktionsplan wird von den im VPRT organisierten Privatradios abgelehnt.



DAB Plus oder UKW: Für die meisten Privatradios eine eindeutige Entscheidung. Während die öffentlich-rechtlichen Sender in den meisten Bundesländern die Digitalisierung des Hörfunks vorantreiben, gilt den Privaten der Umstieg auf den Digitalradio-Standard als zu teuer. Der Versuch, einen für alle Seiten akzeptablen Übergang in die digitale Radiozukunft zu erarbeiten, ist nach Ansicht des Verbandes Privater Rundfunk und Telemedien e.V. (VPRT) gescheitert.