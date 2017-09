VPRT: Fairer DAB-Plus-Umstieg & Verschlankungen bei ARD und ZDF

Der Öffentlich-Rechtlichen sollen abspecken - auf seiner Mitgliederversammlung hat der Branchenverband VPRT Kernforderungen formuliert. Außerdem bekennt man sich unter Bedingungen zum Digitalradio-Umstieg.



Der Verband privater Rundfunk und Telemedien (VPRT) hat sich grundsätzlich zu DABplus bekannt, nach seiner Mitgliederversammlung jedoch einen Vier-Punkte-Plan zur Umsetzung eines vor allem wirtschaftlich fairen Umstiegs der Privatradios aufgestellt.



Dieser sieht vor, dass zuerst ein duales Programm von UKW und DABplus gefahren werde, erst wenn die Nutzung des alten Standards tatsächlich unter 10 Prozent fällt, solle eine dreijährige Übergangsphase einsetzen. Zwei weitere Punkte sehen eine adäquate Förderung von 500 Millionen Euro für den Sendestandard-Wechsel vor, ähnlich hoch wie sie der öffentlich-rechtlichen Rundfunks Förderung genieße Werbung allein könne die notwendigen Maßnahmen nicht allein finanzieren. Erst wenn diese Finanzierung gesichert sei, kann der Beginn des Umstiegs folgen.