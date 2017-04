VPRT begrüßt weniger Werberegelungen für TV-Sender

Der VPRT begrüßt die heutige Abstimmung des EP-Kulturausschusses über die AVMD-Richtlinie. Zahlreiche Verbesserungen im Sinne des Verbandes Privater Rundfunk und Telemedien sind darin vorgesehen, wie eine Flexibilisierung der Werberegelungen für Fernsehsender.



"Die Ausschussmitglieder haben heute zahlreiche Verbesserungen für faire regulatorische Rahmenbedingungen auf den Weg gebracht. Insbesondere begrüßen wir, dass die Abgeordneten sich für eine Flexibilisierung der überkommenen quantitativen Werberegelungen für TV-Sender ausgesprochen haben", sagte Hans Demmel, Vorstandsvorsitzender des VPRT in einer Dienstag veröffentlichten Pressemitteilung.