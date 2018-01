VPRT wird zu VAUNET – Verband Privater Medien

Der Verband Privater Rundfunk und Telemedien e. V. hat in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung die Umbenennung in VAUNET – Verband Privater Medien zum 21. Mai beschlossen.



"VAUNET" leitet sich aus den Anfangsbuchstaben Video, Audio und Network ab. Video und Audio sollen zukünftig die Eckpfeiler des Verbandes bilden. Die Vereinigung möchte als Wirtschaftsverband noch mehr Akzeptanz für die politischen und wirtschaftlichen Anliegen der audiovisuellen Medien schaffen.