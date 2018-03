VR-Brillen von Facebook-Firma Oculus durch Fehler lahmgelegt

Die Facebook-Firma Oculus hat durch eine peinliche Panne ihre VR-Brille Rift vorläufig unbrauchbar gemacht.



Bei der Oculus Rift wurde versäumt, ein Sicherheitszertifikat zu verlängern, deshalb können sich die mehrere hundert Euro teuren Brillen zur Anzeige virtueller Realität seit Mittwochabend nicht mit Oculus-Servern verbinden und funktionieren nicht.