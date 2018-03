VR: Kooperation zwischen Telekom und Digital Domain verlängert

Die bestehende Zusammenarbeit wird fortgesetzt. Die Deutsche Telekom und das XR Content-Unternehmen Digital Domain werden das Telekom-Angebot Magenta Virtual Reality gemeinsam weiter ausbauen.



Die Unternehmen haben eine langjährige Zusammenarbeit im Bereich Cross Realities (XR) – Virtual Reality(VR), Augmented Reality (AR) und Mixed Reality (MR) – vereinbart. Schwerpunkte sollen dabei die Weiterentwicklung der Magenta Virtual Reality App, die Erweiterung der Content-Bibliothek durch Lizenzierungen sowie die Produktion Telekom-exklusiver Inhalte sein.