VR-Vorstoß: ProSiebenSat1 geht Deal mit Holodeck ein

Im Bereich Virtual Reality will man bei ProSiebenSat1 aufstocken. Dafür steigt die Sendeanstalt jetzt bei Holodeck VR ein. Bei dem Deal geht es um einen Millionenbetrag.



ProSiebenSat1 und Holodeck VR in gemeinsamer Sache: Das Münchener Unternehmen übernimmt 20 Prozent des Konzerns, der ortsbezogene Virtual Reality Erlebnisse entwickelt. Damit verstärkt sich ProSiebenSat1 im VR-Bereich, berichtet das Branchenmagazin "Horizont".