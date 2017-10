"Vadder, Kutter, Sohn" - Axel Prahl in Nordlichter-Komödie

Knorrige Typen, trockener Humor: "Vadder, Kutter, Sohn" mit Axel Prahl und Jonas Nay in den Hauptrollen ist eine norddeutsche Familiengeschichte mit sympathischen Sturköpfen.



Über die Dorfstraße brettert der Trecker. In der Dorfkneipe schmettert der Shanty-Chor seine Lieder. Lenny (Jonas Nay) ist alles andere als erbaut davon, wieder in seinen kleinen norddeutschen Heimatort und zu seinem Vater Knud (Axel Prahl) zurückkehren zu müssen. "Vadder, Kutter, Sohn" heißt die Familienkomödie mit leicht melancholischen Untertönen, die das Erste am Freitag (6. Oktober) um 20.15 Uhr zeigt.