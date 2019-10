Vatikan startet eigenen Streaming-Dienst

Von wegen altbacken: Mit "VatiVision" bringt der kleinste Staat Europas und Sitz der römisch-katholischen Kirche sein eigenes "Netflix"-Pendant auf Sendung, selbstverständlich für religiöse Inhalte und Formate.



Im kommenden Frühjahr will der Vatikan, der katholische Zwergstaat und Papstsitz im Herzen Roms, mit "VatiVision" auf Sendung gehen und auf allen digitalen Plattformen empfangbar sein.