Vaunet: Katharina Behrends kümmert sich jetzt um Pay-TV

Der Verband Privater Medien (Vaunet) hat eine neue Vorsitzende für den Arbeitskreis Pay-TV gewählt. Katharina Behrends soll eine Erfolgsgeschichte weiter schreiben.



Katharina Behrends, Managing Director Central and Eastern Europe bei NBC Universal International Networks und Mitglied im Fachbereichsvorstand Fernsehen und Multimedia des Vaunet, soll sich nun neuen Aufgaben widmen. Die Mitglieder des Arbeitskreises Pay-TV des Verbands Privater Medien haben die Medien-Frau zur Vorsitzenden gewählt.