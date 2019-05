Vaunet: Stagnation auf dem TV-Werbemarkt - Wachstum bei Streams

Für 2019 geht der Verband Privater Medien für die Audio- und audiovisuellen Medien von einem von 37,8 auf rund 40 Prozent steigenden Werbemarkt aus. Trotz Stagnation auf dem TV-Sektor.



Vaunet, der Verband Privater Medien, hat seine Frühjahrsprognose zur Entwicklung des Werbemarktes für Radio- und Audio- sowie für die TV- und Bewegtbildwerbung veröffentlicht. Der Verband geht zwar von einem stagnierenden TV-Werbemarkt für 2019 aus, prognostiziert aber für die audiovisuellen Medien insgesamt eine positive Tendenz.