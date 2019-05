Vaunet kritisiert Vodafone-Zusagen bei Unitymedia-Übernahme

Vodafones Zusagen gegenüber der EU-Kommission gehen an den Notwendigkeiten des Marktes schlichtweg vorbei - meint zumindest der Verband Privater Medien.



Anlässlich seiner am Freitag bei der EU-Kommission eingereichten Stellungnahme zu dem Zusammenschlussvorhaben von Vodafone und Unitymedia kritisierte der Verband Privater Medien (Vaunet), dass die von Vodafone der EU-Kommission vorgeschlagenen Maßnahmen, um eine Genehmigung der Übernahme von Unitymedia zu erreichen, das Thema verfehlen würden.



Vodafone hatte erstens eine Open-Access-Vereinbarung vorgeschlagen, die es der Telefónica Deutschland ermöglichen soll, eigene Broadband-Produkte im Netz der Vodafone anzubieten. Zweitens will sich Vodafone verpflichten, ausreichende Übertragungskapazitäten für OTT-Angebote der TV-Sender vorzuhalten und die Verbreitung von Inhalten der Sender über das Internet nicht einzuschränken.



"Angesichts der differenzierten Debatte und entsprechender Kritik von Wettbewerbern und Betroffenen an dem Zusammenschlussvorhaben können diese holzschnittartigen Vorschläge nur erstaunen," erklärte Harald Flemming, Geschäftsführer des Vaunet. "Dies umso mehr, weil die angebotenen Zusagen überwiegend das widerspiegeln, wozu Vodafone auf Grund geltender Gesetze bereits verpflichtet ist. So ist etwa die Öffnung des Breitbandzugangs zu gleichwertigen, nicht-diskriminierenden Bedingungen bereits im Telekommunikationsrecht festgeschrieben." Die Wahrung von Netzneutralität müsse auch ohne Zusage selbstverständlich sein.