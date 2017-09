"Veep" wird nach der siebten Staffel enden

Hauptdarstellerin Julia Louis-Dreyfus (56) hat bestätigt, dass die Comedyserie "Veep - Die Vizepräsidentin" im kommenden Jahr endet. Die Serie läuft seit 2012.



"Es ist wahr, ABER verzweifelt nicht, weil wir noch die ganze Staffel 7 zu schreiben und filmen haben", twitterte Julia Louis-Dreyfous am Mittwoch (Ortszeit). US-Medien hatten auf ein Statement von HBO-Programmchef Casey Bloys verwiesen, in dem dieser von einem "bittersüßen" Beschluss gesprochen hatte, die Serie zu einem Ende zu bringen.