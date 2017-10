Venus: Beate Uhse hat beste VoD-Plattform

Gerade findet in Berlin die 21. Venus statt. Auf der Erotikmesse werden auch die gleichnamigen Awards verliehen. Neben vielen Sternchen der Pornoszene wurde das Angebot von Beate Uhse Movie als "Beste Online-VoD-Plattform" ausgezeichnet.



Die zu Beate Uhse Entertainment gehörende Online-Videoplattform Beate Uhse Movie wurde mit dem diesjährigen Venus Award als "Beste Online-VoD-Plattform" geehrt. Vertreten wurde der Service von der Projektverantwortlichen Kerstin Klippert.