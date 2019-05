Verantwortung über RTL Radio liegt nun bei der Mediengruppe RTL

Bei RTL Deutschland ist so einiges in Bewegung. So übernimmt die Mediengruppe RTL beispielsweise künftig die Verantwortung für die Beteiligung von RTL Radio Deutschland. Außerdem geht Stephan Schmitter auf den neuen Posten des Heads of Audio.



RTL will die Inhalte-Portfolios von RTL Radio und der Mediengruppe RTL Deutschland enger verzahnen: Hierfür wechselt die Verantwortung für die Beteiligung an RTL Radio Deutschland von RTL Radio Luxemburg zur Mediengruppe.