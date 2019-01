Verbände fordern schnellstmögliche Vergabe lokaler 5G-Frequenzen

Nach Bekanntgabe der Unternehmen, die sich an der bundesweiten 5G-Frequenz-Auktion beteiligen wollen, haben die Industrieverbände VCI, VDA, VDMA und ZVEI am Montag eine gemeinsame Erklärung abgegeben.



In den Augen der Verbände muss die Vergabe lokaler Frequenzen im Bereich von 3,7 bis 3,8 Gigahertz nun schnellstmöglich weiter von der Bundesnetzagentur vorangetrieben werden. Des Weiteren soll der im Mai 2018 zugesicherte 100-Megahertz-Block der Industrie ohne Verzögerung vollumfänglich zur Verfügung stehen.