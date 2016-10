Verband der Jugendpresse fordert jungen Beirat für "Funk"

Die Jugendpresse Deutschland fordert für das neue multimediale Angebot von ARD und ZDF "Funk" einen Programmbeirat mit jugendlicher Besetzung.



Eine Programmredaktion, deren Mitglieder nicht in der Zielgruppe des Programms seien, werde niemals die Lebensrealität und die Interessen der Zielgruppe einschätzen können, so Maximilian Gens, Bundesvorstand der Jugendpresse Deutschland, dem Bundesverband für junge Medienmachende. Das neue Online-Angebot für Jugendliche zwischen 14 und 29 Jahren startete an diesem Samstag.