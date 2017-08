Verband warnt vor illegalem Sport-Streaming

Laut Aussage des eco – Verband der Internetwirtschaft e. V. gewinnt das Internet als Übertragungsmedium für große Sportevents an Bedeutung. Facebook will in den USA mit einem US-Sender Livestreams der Champions League anbieten.



Die Anforderungen an die übertragende Netzwerk-Infrastruktur wachsen mit dem Trend zu IPTV auch in Deutschland. Von den Nutzern wird eine permanent gute Online-Verbindung und eine Übertragung ohne große Zeitverzögerung erwartet. Aber darauf ist die Internetwirtschaft in Deutschland gut vorbereitet. Meldungen zu diesem Thema

Der eco Verband warnt vor illegalen Streaming-Angeboten. Cyberkriminelle sparen sich den Rechteeinkauf, verbreiten ein bestehendes Signal widerrechtlich weiter und verlangen dafür teilweise sogar eine Gebühr.



Bei diesen illegalen Streaming-Angeboten fangen sich die User oft Schadsoftware ein und die Rechner werden Teil eines kriminellen Bot-Netzes, das Spam und Malware verbreitet.