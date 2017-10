Verbands-Proteste gegen Ausweitung des Grundversorgungsauftrags

Verbände und Unternehmen der Kultur- und Kreativ-Wirtschaft wenden sich gegen die Regelungsvorschläge der Länder, die eine Ausweitung des Auftrags des öffentlich-rechtlichen Rundfunks vorsehen.



In einem Brief wenden sich sechzehn Verbände und Unternehmen gegen die Ausweitung der öffentlich-rechtlichen Rundfundanstalten im Online-Bereich, ohne die notwendigen Strukturreformen voran zu treiben. Dabei zielen die Autoren des Briefs vor allem auf das Aufweichen der Verweildauer im Internet ab. Die Sendeanstalten berufen sich dabei auf die Erwartung der Nutzer, auf alle vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk verbreiteten Inhalte zeitlich unbegrenzt, ohne weitere Kosten und weltweit zugreifen zu können.