Verbraucher nutzen lieber WLAN als mobiles Netz

Eine aktuelle Umfrage macht deutlich: Die Menschen hierzulande gehen lieber per WLAN online. Das Potenzial ist auch aufgrund von aktuell immer noch recht geringen Datenvolumen im Mobilfunk nicht ausgeschöpft.



Das Kommunikationsunternehmen Ruckus Networks wollte wissen, wie es um WLAN und dessen Nutzung steht. Dafür hat das Unternehmen 5.000 Verbraucher in Großbritannien, Frankreich und Deutschland befragt. Das Ergebnis: Eine Umfrage, die deutlich macht, wie und warum Verbraucher in verschiedenen Situationen online gehen.