Verbraucherindex: Mehr Urlaub, weniger Technik gefragt

Mit Anbeginn des Frühjahrs verändert sich auch das Verhalten der Verbraucher, wie CreditPlus im neuen Verbraucherindex des Kreditinstituts darlegt. Gerade die Elektroartikel spielen im Frühjahr eine weniger wichtige Rolle. Diese Kategorie belegt im "CreditPlus Verbraucherindex Frühjahr 2017" lediglich nur noch Platz 3.