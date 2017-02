Verbraucherschützer: Konkurrenz verunsichert bei DVB-T-Umstieg

Trotz des anstehenden Umstiegs des Antennenfernsehens zeigen sich die Verbraucher beim Kauf von DVB-T2-Empfangsboxen zurückhaltend. Verbraucherschützer Michael Gundall sieht die Verunsicherung auch durch konkurrierende Kabel- und IPTV-Anbieter begründet.



Es sind nicht einmal mehr zwei Monate, bis das Antennenfernsehen hierzulande in die zweite Generation geht. In den ersten deutschen Ballungszentren wird am 29. März der alte digitalterrestrische Antennenstandard DVB-T abgeschaltet und auf DVB-T2 HD umgestellt, das den Zuschauern eine größere Programmvielfalt in hochauflösender Bildqualität bietet. Dafür benötigen die Fernsehzuschauer allerdings neue Empfangshardware - allerdings schlägt sich das nahende DVB-T-Ende, über das die Antennenzuschauer unter anderen in Laufbändern informiert werden, nicht auf die Verkaufszahlen von DVB-T2-Boxen und -Fernsehern nieder, hier üben sich die Verbraucher bisher noch in Zurückhaltung.