Verbraucherschützer gegen "Stream-On"-Tarif der Telekom

Der Verbraucherzentrale Bundesverband hat die Bundesnetzagentur am Freitag aufgefordert, den neuen Datentarif "StreamOn" der Telekom zu verbieten.



Das Angebot verstößt nach Einschätzung der Verbraucherschützer gegen das Gebot der Netzneutralität, nach dem alle Daten im Internet diskriminierungsfrei gleich behandelt werden müssen. Bereits vor fünf Wochen hatte Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) nach Kritik von mehreren Seiten eine Prüfung durch die Bundesnetzagentur angekündigt.