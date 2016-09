Verbraucherschützer nehmen sich Amazons Dash-Button vor

Weil der Onlinehändler Amazon den Kunden den Preis, den sie für das über den Dash-Button bestellte Produkte zahlen müssen, erst im Nachhinein vorlegt, ziehen Verbraucherschützer gegen den Kauf-Knopf von Amazon nun vor Gericht.



Verbraucherschützer nehmen Amazons Kauf-Knopf, den sogenannten Dash-Button, ins Visier. Die Verbraucherzentrale NRW hat den weltgrößten Online-Händler deshalb abgemahnt und will die jüngste Innovation des US-Konzerns nun gerichtlich stoppen, wie sie am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte.



Sie sieht eine ganze Reihe rechtlicher Probleme beim neuen Knopf. Der Dash-Button soll in Haushalten auf Knopfdruck Online-Bestellungen des täglichen Bedarfs auslösen: etwa Waschmittel oder Toilettenpapier.