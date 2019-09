Verbraucherschützer warnen vor "Höhle der Löwen"-Produkten

Ab Dienstag wetteifern wieder junge Startup-Unternehmer um die Gunst von Investoren beim Dauerbrenner "Höhle der Löwen" auf Vox. Verbraucherschützer sehen die beworbenen Produkte im Sinne der Endkunden aber kritisch.



Fünf Investoren heben oder senken ab morgen wieder ihre Daumen über mehr oder weniger innovative Ideen klammer Tüftler. Und deren Produkte stehen dann wie von Zauberhand am Tag nach der Sendung in Supermärkten und im Internet. Für den Privatsender Vox, Investoren und Gründer ist das eine Win-win-Situation. Verlierer sind dagegen oft die vom Werberummel angefixten Schnellkäufer, ist sich die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen sicher.



Kunden finden nach Angaben der Verbraucherschützer in den Regalen und auf Webseiten neben den mit einem "Löwen"-Siegel ausgezeichneten Produkten auch Durchfall-Artikel, für die es keinen "Deal" gab. Kritische Verbraucher warten in dieser Situation eher ab. Denn seriöse und unabhängige Vergleichs- und Qualitätschecks, wie etwa von der Stiftung Warentest, liegen nicht vor.



Ein Griff zu Löwen-Produkten direkt nach der Sendung gleicht den Experten zufolge daher einem Blindflug, getragen von Erwartungen, die psychologisch geschickt im TV-Studio geschürt wurden. Doch die zerschellen offenbar immer wieder an der Wirklichkeit. Denn miese Bewertungen sind, neben durchaus vorhandenen positiven, keine Seltenheit. Das zeigte bereits eine Stichprobe der Verbraucherzentrale NRW aus dem letzten Jahr.