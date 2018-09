Verbrechen zahlt sich aus: A&E feiert Quotenerfolg

True-Crime-Formate erfreuen sich ungebrochener Beliebtheit. Die schaurigen Geschichten um Mordfälle und deren Aufklärung bescheren A&E nun gute Marktanteile.



Sendeformate wie "Motive to Murder" sichern dem Pay-TV-Sender einen Marktanteil von 0,5 Prozent - was für A&E die Stärkste Quote in der Zielgruppe der 14 bis 49-jährigen seit zwei Jahren darstellt.