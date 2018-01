Vereidigung von Kenias Oppositionsführer: TV-Sender abgeschaltet

Einige kenianische TV-Sender haben von der umstrittenen Selbsternennung des Oppositionsführers Raila Odinga zum "Präsidenten der Menschen" am Dienstag nicht live berichten können.



Die Kommunikationsbehörde des Landes habe Citizen TV in den meisten Teilen des ostafrikanischen Landes abgeschaltet, teilte der Sender am Vormittag mit. Auch die Nachrichtensender NTV und KTN News zeigten zumindest vorübergehend keine Live-Übertragungen im Fernsehen mehr. Allerdings übertrugen einigte der Sender das Ereignis zwischenzeitlich weiterhin online.