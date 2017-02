Verein Digitalradio sieht Interesse an DAB Plus wachsen

Das Jahr 2017 könnte für DAB Plus ein gutes werden. Mit dem wachsenden Interesse von Privatradios und dem geplanten zweiten Bundesmuxx blickt der Verein Digitalradio optimistisch in die Zukunft und hofft auf finanzielle Unterstützung aus der Politik.



Das digitale Radio kommt in Deutschland nur schleppend voran, auch da vor allem die privaten Stationen den Umstieg von UKW aufgrund höherer Kosten scheuen. Doch scheint sich zu Beginn dieses Jahres bei einigen Sendern ein Umdenken anzubahnen. Das steigende Interesse an DAB Plus wird vom Verein Digitalradio Deutschland jedenfalls als positives Zeichen gewertet.