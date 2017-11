Verein "Pro Quote Regie" fordert Quote bei ARD und ZDF

Auf den prominenten Sendeplätzen bei ARD und ZDF erhalten Regisseurinnen weiterhin nur wenig Sendezeit. Im Jahr 2016 haben Frauen für die ARD 19,3 Prozent der Sendeminuten inszeniert und beim ZDF sogar nur 14,4 Prozent.



Dies teilte der Zusammenschluss der Regisseurinnen in Deutschland "Pro Quote Regie" am Dienstagabend in Berlin mit. Im Verband sind mehr als 400 Regisseurinnen organisiert.