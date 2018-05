Verein der Brandenburger AfD will Rundfunkbeitrag kippen

Ein maßgeblich von Brandenburger AfD-Politkern getragener Verein will mit einer Volksinitiative den Rundfunkbeitrag kippen.



"Das Ziel ist es, die Landesregierung zur Kündigung aller Rundfunkstaatsverträge zu zwingen", sagte der Potsdamer Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende des Vereins "Genug GEZahlt", Renè Springer, am Montag. Die Initiative richte sich gegen die "Zwangsabgabe", die alle Haushalte bezahlen müssten, auch wenn sie den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht nutzten.