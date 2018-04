Vereine haben noch Nachholbedarf bei neuen Datenschutzstandards

In vier Wochen treten die neuen EU-Bestimmungen zum Umgang mit Personendaten in Kraft. Jetzt merken viele Vereine, dass sie noch Hausaufgaben im Datenschutz zu erledigen haben. Hilfe versprechen Datenschützer, Verbände und Software-Anbieter.



Wie gehen wir mit dem Datenschutz um? Diese Frage müssen sich Vereine spätestens zum 25. Mai neu stellen. Dann tritt die Europäische Datenschutz-Grundverordnung in Kraft, die auch Vereine und Verbände vor neue Anforderungen stellt. Denn mit jeder Anmeldung eines Mitglieds fallen personenbezogene Daten an und viele Vereine sind noch nicht auf die neuen Bestimmungen eingestellt. "Das ist gerade noch in Arbeit", sagt etwa Nadya Konrad vom Landesjugendring Rheinland-Pfalz.