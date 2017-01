Verfassungsschutz fordert Gegenwehr bei Cyber-Attacken

Angriff ist die beste Verteidigung: Der Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen ist der Meinung, dass bei Hackerangriffen defensives Verhalten nicht ausreicht, vielmehr müsse dem Verfassungsschutz die Möglichkeit für Gegenangriffe eingeräumt werden.



Die deutsche Spionageabwehr muss nach Ansicht von Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen die Möglichkeit erhalten, mit Gegenangriffen auf Cyber-Attacken reagieren zu können. "Wir halten es für notwendig, dass wir nicht nur rein defensiv tätig sind", sagte Maaßen der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Sondern wir müssen auch in der Lage sein, den Gegner anzugreifen, damit er aufhört, uns weiter zu attackieren." Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) ist für die Abwehr von Spionage zuständig. Maaßen schloss zugleich nicht aus, dass es beim Bundestagswahlkampf "zu Versuchen der Einflussnahme von außen kommt".