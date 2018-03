Verfolgerduell der Handball-Bundesliga heute live auf Sky

An der Spitze der DKB Handball-Bundesliga stehen derzeit drei Mannschaften nach Pluspunkten gleichauf an der Tabellenspitze. Allerdings hat Spitzenreiter Rhein-Neckar Löwe zwei und die Füchse Berlin ein Spiel weniger als der Tabellendritte SG Flensburg-Handewitt.



An diesem Donnerstag bereits empfängt der dritte im Bunde in eigener Halle den Zweiten aus Berlin. Im Duell um die Qualifikation für die EHF Champions League in der kommenden Saison begrüßt Jens Westen die Sky-Zuschauer ab 18.30 Uhr in der Flens-Arena. Gemeinsam mit dem Sky Experten Stefan Kretzschmar kommentiert Karsten Petrzika das Topspiel des 25. Spieltags.