Verkauf größter Mediengruppe in Türkei an Rivalen abgeschlossen

Die größte Mediengruppe der Türkei, Dogan, ist für 919 Millionen US-Dollar (rund 780 Mio Euro) an einen regierungsfreundlichen Konzern übergegangen.



Der Verkauf an Demirören wurde damit abgeschlossen, wie aus einer in der Nacht zu Donnerstag veröffentlichten Mitteilung der Dogan-Mediengruppe hervorgeht. Der anstehende Verkauf war schon Ende März bekannt geworden (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).