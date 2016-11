Verkauf vom FA Cup: Nächster Geldregen für englischen Fußball

Dem englischen Fußballverband ist ein spektakulärer Vermarktungsdeal geglückt. Die FA hat die ausländischen TV-Rechte am FA Cup für eine Milliarde US-Dollar verkauft und beschert dem englischen Fußball damit den nächsten Geldregen.



Die Zahlen sprechen für sich: Knapp sieben Milliarden Euro kassiert die Premier League für die TV-Ausstrahlungsrechte von 2016 bis 2019 und ist damit weltweit die unangefochtene Nummer eins im Fußball. Die Bundesliga muss im Vergleich bescheiden wirtschaften. Mit einem Erlös von "nur" viereinhalb Milliarden Euro befindet sich die deutsche Elite-Klasse nicht in Schlagdistanz.