Verkauf von DAB-Plus-Radios zieht an

Das Digitalradio soll mittel- bis langfristig UKW ablösen - das ist das Ziel. Auf dem langen Weg dahin bescheinigt der aktuelle Home Electronics Market Index (HEMIX) ein stetiges Wachstum beim Absatz von DAB-Plus-Geräten.



1,3 Millionen DAB-Plus-fähige Radios sind letztes Jahr über deutsche Ladentheken gewandert. Doch ist natürlich nicht nur die blanke Zahl wichtig. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Wachstum von 11,3 Prozent. 2016 wechselten nämlich noch knapp 1,2 Millionen Digitalradios den Besitzer. Das gibt das Digitalradio Büro Deutschland mit Berufung auf Zahlen des Home Electronic Market Index bekannt. Dieser wird quartalsweise von der gfu Consumer & Home Electronics GmbH und dem Marktforschungsinstitut GfK herausgegeben.