Verkaufs-Absichten: Niemand will Twitter

Ende September schien ein Verkauf von Twitter schon beschlossene Sachen, doch nun hat sich mit Salesforce auch der letzte Interessent offiziell aus dem Rennen verabschiedet. Für den Aktien-Kurs des Mikroblogging-Dienstes war die Ankündigung Gift.



Der Verkauf von Twitter scheint bereits drei Wochen nach Aufkommen der Gerüchte wieder vom Tisch. Ende September hatte der Finanzsender CNBC von einer Vielzahl von Interessenten berichtet, darunter Google, Disney und Salesforce. Doch alle drei haben dieses Interesse bereits widerrufen, als letztes die Software-Firma Salesforce, wie die "Financial Times" berichtete.