Verkauft Fox sein Tafelsilber an Konkurrenten Disney?

Der US-Unterhaltungsriese 21st Century Fox hat laut US-Medien mit dem Rivalen Walt Disney über den Verkauf großer Konzernteile verhandelt.



Die Gespräche drehten sich demnach insbesondere um das Film- und Fernsehstudio sowie die Kabelsparte und internationale Geschäftszweige des Medien-Imperiums von Rupert Murdoch.