Verklärte Strategin - Arte zeigt Zweiteiler über Maria Theresia

Maria Theresia war eine der einflussreichsten und bedeutendsten Herrscherinnen Österreichs. Arte zeigt nun einen Zweiteiler über ihre ersten Jahre - mit einer jungen Hauptdarstellerin.



Anfang des 18. Jahrhunderts war an Feminismus noch nicht zu denken. Zeitgleich wurde in Österreich eine Frau zur ersten und letztlich einzigen Monarchin, weil ein männlicher Nachkomme fehlte. Der Zweiteiler "Maria Theresia" (28. Dezember, 20.15 Uhr, Arte) verknüpft die beiden Themen und erzählt die Geschichte einer selbstbewussten und kämpferischen jungen Frau, die sich gegen die Skeptiker durchsetzt und auf den Thron steigt - und macht dabei Maria Theresia (1717-1780) zur Heldin.