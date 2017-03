Verlängert: Und noch zwei Jahre "Big Bang Theory"

Die Sitcom "The Big Bang Theory" ist einfach nicht zu bremsen. Der US-Sender CBS bestellt neben einem Spin-off zu "Young Sheldon" gleich auch noch zwei weitere Staffeln des Originals.



Für "The Big Bang Theory" gibt es wahrlich kein Halten. Schon in der Vergangenheit wurde die Serie oftmals nicht um eine sondern sogleich um mehrere Staffeln verlängert. Auch dieses Jahr bildet keine Ausnahme. Der US-Sender CBS, bei dem "The Big Bang Theory" beheimatet ist, ordert erneut zwei weitere Staffeln des erfolgreichen Dauerrenners. Die Sitcom steht damit bis einschließlich 2019 auf dem Programm.