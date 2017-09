Verleger Holthoff-Pförtner tritt als NRW-Medienminister zurück

Der Miteigentümer des Funke-Verlags befand sich seit dem Amtsbeginn vor wenigen Monaten in einem Interessenskonflikt. Nun zog er die Konsequenzen und ist fortan nur noch Europaminister.



Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet entsprach dem Wunsch Holthoff-Pförtners und übernimmt dessen medienpolitische Aufgaben fortan selbst. Nach nur zwei Monaten im Amt, die von Interessenskonflikt-Vorwürfen geprägt waren, konzentriert sich der Funke-Miteigentümer als Europaminister künftig ausschließlich auf internationale Angelegenheiten.