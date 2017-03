Verleger drohen ARD erneut mit juristischen Schritten

Im Streit der Öffentlich-Rechtlichen mit dem Zeitungsverlegerverband (BDZV) wurde keine Einigung gefunden. Der BDZV droht jetzt mit juristischen Schritten, sollte die ARD nicht ihre Online-Portale umgestalten und weniger zeitungsähnliche Angebote unterbreiten.



Der schon seit 2011 schwelende juristischen Streit zwischen der ARD und dem Zeitungsverlegerverband BBZV geht in die nächste Runde. Wie das NDR-Magazin "Zapp" berichtet, konnten sich die Intendanten mit den Verlagen nicht auf ein Einschränkung der öffentlich-rechtlichen Online-Auftritte einigen.