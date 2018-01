Verletzt Vodafone die Netzneutralität?

Nachdem Bundesnetzagentur die Telekom bereits im Dezember vorigen Jahres zur Nachbesserung ihrer "StreamOn" Option verpflichtet hat, überprüft die Agentur nun die Gigapass-Optionen von Vodafone.



In ihrer Prüfung hat sich die Bundesnetzagentur an den Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände (Vzbv) mit ihren Fragen zur Tarifoption von Vodafone gewandt.