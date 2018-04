Verletzte Vanessa Mai "braucht Ruhe" nach Probenunfall

Großer Schreck für die Fans von Vanessa Mai. Die 25 Jahre alte Sängerin verletzt sich bei den Proben für ein Konzert in Rostock. Für nächste Woche sagt sie ihre Termine ab. Sie braucht nun Ruhe.



Schlagerstar Vanessa Mai hat sich bei einem Probenunfall an der Wirbelsäule verletzt und alle Termine für die kommende Woche abgesagt. "Sie wurde am Sonntag in einer Klinik in Süddeutschland durchgecheckt und muss eine Halskrause tragen", bestätigte ein Sprecher der 25-Jährigen am Sonntag. Die abschließende Diagnose der Ärzte stand noch aus. "Sie braucht auf jeden Fall Ruhe." Weitere Untersuchungen stünden am Montag und Dienstag an, hieß es am Sonntagnachmittag. Wann sie wieder auf der Bühne stehen kann, werde sich erst nach den weiteren ärztlichen Checks herausstellen.