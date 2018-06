Verliert YouTube Nutzer an Instagram?

Der Social-Media-Riese Instagram führt eine neue Funktion ein. Nutzern der App ist es damit möglich, Videos von bis zu einer Stunde hochzuladen. Damit wird das US-Unternehmen ein ernst zunehmender Konkurrent unter den Video-Streaming-Anbietern.



YouTube ist Weltmarktführer beim Videostreaming. An diesem Thron will Instagram jetzt wackeln, wie das "Handelsblatt" berichtet. Dank gelockerter Beschränkungen für Videos sollen Instagram-User Videos veröffentlichen können, die bis zu eine Stunde lang sind. Bisher war nach zehn Minuten Schluss. Jeder Nutzer kann künftig eigene Videos hochladen und auch einen Kanal erstellen.