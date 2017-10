Vermarktung von Playlists in RTL2-Reality-Soap

Warner Music und der Vermarkter von RTL2 wollen nun erstmals auch Spotify-Playlisten im Fernsehen dem Zuschauer näher bringen. Als Testgelände wurde dafür die Soap "Berlin - Tag&Nacht" ausgewählt.



Zur Vermarktung von Playlisten probieren Warner Music Central Europe und El Cartel Media, verantwortlich für RTL2, erstmalig etwas Neues aus. Das Debüt feiert eine Topsify-Liste für das Format "Berlin - Tag&Nacht". In Bauchbinden werden die zu hörenden Songs angezeigt und auf die Playlist verwiesen.