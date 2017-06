Vermisstenfälle bei "Aktenzeichen XY" locken Zuschauer

"Aktenzeichen XY... ungelöst" ist immer ein Quotenbringer, die Spezialausgabe noch einmal mehr. Auch ZDFneo erreicht bei den Zuschauerzahlen immer bessere Werte und lässt sogar RTL hinter sich.



Nichts interessierte am Mittwochabend im TV-Programm so sehr wie ungeklärte Vermisstenfälle: Das ZDF zeigte dazu ein Spezial seiner Fahndungssendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" mit dem Titel "Wo ist mein Kind?". Rudi Cerne stellte dabei mehrere Fälle verschwundener Kinder und junger Erwachsener vor, bei denen die Kriminalpolizei um Hilfe bittet. Im Schnitt 4,81 Millionen Zuschauer schalteten ab 20.15 Uhr ein. Der Marktanteil lag bei 18,0 Prozent, deutlich vor den übrigen Sendern. Das waren auch bessere Werte als bei der Sendung zwei Wochen zuvor (4,15 Millionen, 15,5 Prozent).