Vernetzte Industrie: Hannover Messe fast ausgebucht

Im 70. Jahr ihres Bestehens hat die Hannover Messe nach Ansicht der Organisatoren ihr Alleinstellungsmerkmal im Thema vernetzte Industrie 4.0 gefunden.



"Das Messe-Gelände ist voll, wir sind quasi ausgebucht", sagte Messe-Chef Jochen Köckler wenige Tage vor Eröffnung der Messe (24. bis 28. April) der Deutschen Presse-Agentur. 2011 wurde vernetzte Industrie erstmals zum Thema erhoben.



Insgesamt kommen mehr als 6000 Aussteller nach Hannover. Der Erfolg aus dem Vorjahr, als der damalige Präsident Barack Obama aus dem Partnerland USA anreiste, halle noch nach, sagte Köckler: "Wir haben diesmal 150 US-Aussteller - da sprechen wir wirklich von großer Nachhaltigkeit." Diesmal sei mit Polen ein wichtiges und innovatives europäisches Land Partner der Messe, die immer politischer werde.